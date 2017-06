Ponte Milvio, di nuovo allagata via Prati della Farnesina

Terzo, quarto, forse quinto episodio di allagamento in via Prati della Farnesina negli ultimi due mesi. Una nuova rottura di una conduttura idrica dalle 6 di questa mattina ha letteralmente invaso la strada causandone la chiusura al traffico.

Anziani residenti rassegnati guadano il fiume d’acqua che scorre. Ma la preoccupazione sui loro visi è visibile e condivisibile. Cosa sta succedendo nel sottosuolo di via dei Prati, a circa cinquanta metri in linea d’aria dalla palazzina crollata in via della Farnesina?

L’Acea è ancora una volta intervenuta transennando l’area in attesa di individuare il danno ma alle 12.30 di oggi l’acqua scorre ancora a volontà.

E come se la siccità non fosse un problema di questi giorni migliaia di litri di questo bene prezioso finiscono nelle fogne.

AGGIORNAMENTO: danno riparato in serata, leggi qui