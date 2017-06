La Giustiniana, sabato serve una mano in via Labranca

In via Antonio Labranca, a La Giustiniana, l’area a verde pubblico ha visto sparire la zona riservata ai cani, la recinzione non recingere come dovrebbe e degradarsi la zona riservata ai giochi dei bambini tant’è che è stata ‘temporaneamente‘ chiusa lo scorso 3 maggio ed ancora lo è.

Contro questa situazione di abbandono ha deciso di scendere in campo il “Comitato di Quartiere La Giustiniana e dintorni” organizzando per sabato 24 giugno, dalle 8 alle 12, un’iniziativa di decoro urbano con l’obiettivo di pulire il parco, ripristinare l’area cani e coinvolgere i residenti e le comunità straniere che nei giorni di festa s’incontrano proprio lì.

“All’interno del nostro quartiere – dichiara Francesco Petrucci, presidente del Comitato – esistono diverse aree verdi; per questo motivo anche nel periodo estivo la nostra attività non conosce interruzioni. Vogliamo che i nostri parchi vivano e non diventino piccole discariche. Venite a darci una mano!“