CRE in XV, Gruppo PD: “Dove quando come? Ad oggi non si sa nulla”

CRE in XV, Gruppo PD: “Dove quando come? Ad oggi non si...

“Ad oggi, a soli 10 giorni dall’apertura dei Centri Ricreativi Estivi offerti dal Municipio XV, ancora non si sa nulla, se non voci di corridoio. Più diminuisce il tempo a disposizione per iscrivere i giovani utenti e più aumentano le perplessità di quei genitori che ci continuano a chiedere quando ufficialmente apriranno le iscrizioni. A questo si aggiunge che non si conoscono nemmeno i luoghi che li ospiteranno, in quando sul sito istituzionale non è stata pubblicata ancora alcuna aggiudicazione”.

Così, in una nota, il Gruppo PD del Municipio XV stigmatizza la vicenda definendola “dai contorni nebulosi ed al contempo ridicoli” visto che per questo servizio “offerto da sempre regolarmente e gratuitamente dal municipio, ci siamo visti costretti a fare, a fine aprile, addirittura un documento che in consiglio è stato bocciato dalla maggioranza”.

“In quell’occasione – incalzano i consiglieri PD – l’assessore al sociale Paola Chiovelli con un comunicato dichiarava che ‘si era deciso di programmare con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza le iscrizioni … si sta cercando di sviluppare, una formula equilibrata e fruibile per tutti e che soprattutto possa raggiungere tutte le famiglie del municipio’. Due affermazioni che ad oggi ci appaiono più come spot elettorali, poiché a conti fatti i ragazzi non si sono ancora iscritti e soprattutto per la prima volta i nostri centri estivi ospiteranno ben 300 bambini in meno. A questo si aggiunge che la durata non sarà più di sei, ma di sole quattro settimane di attività”.

“Ad una evidente insensata scelta politica – conclude la nota – chiediamo di rispondere con i fatti concreti e pubblicare oggi stesso l’aggiudicazione per poi aprire lunedì prossimo le iscrizioni, così da evitare un clamoroso flop per un servizio da sempre amato e richiesto dai bambini del nostro territorio”.