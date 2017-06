Mollo 2017 molla: annullata a Ponte Milvio l’intera manifestazione

A 24 ore dalla serata inaugurale, Mollo 2017, la manifestazione estiva che si sarebbe dovuta tenere dal 23 giugno al 6 settembre sulla banchina del Tevere fra Ponte Milvio e Ponte Duca d’Aosta, è stata annullata.

Oltre 160 eventi tra proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza, musica, teatro e concerti e un’area dedicata al grande schermo per la proiezione dei più importanti film della stagione con la presenza di attori o del cast.

Questo in sintesi era il cartellone annunciato un paio di settimane fa da tutte le testate romane spiegando che la sera del 23 giugno l’inaugurazione della prima edizione di “Mollo 2017“, manifestazione curata dalla “Associazione Socio-Culturale-Ambientale Ponte Milvio“, sarebbe stata una serata specialissima con la presenza di Greg che, accompagnato dalla Big Fat Band di Massimo Pirone, avrebbe portato in scena il suo ultimo e applauditissimo spettacolo “A swing affair“, un mix di sketch e musica swing, genere in cui Greg eccelle veramente.

Addio invece all’estate romana di Ponte Milvio, in queste ore sono già in corso le opere di rimozione degli stand montati nelle scorse settimane. Unico a restare è quello di un ristorante. Aprirà, non aprirà? Quien sabe.

rimozione stand Mollo 2017 - 22.6.2017 1 su 4

E quindi plus rien à faire, manifestazione cancellata, il progetto Mollo 2017 torna nel cassetto e Ponte Milvio torna al tran tran della solita movida.

Le cause dell’annullamento della manifestazione non sono state ancora rese note ufficialmente.

Sul sito dell’Associazione non c’è alcun avviso (ma stranamente non c’è mai stato nemmeno quello che annunciava la manifestazione) e sulla relativa pagina facebook idem, è addirittura ferma a ottobre 2016.

Anche sul sito web del Comune nessuna notizia, tranne quella che l’Associazione pare essere rientrata fra gli organizzatori di eventi beneficiari di contributi a seguito del bando sull’Estate Romana. Sul sito 060608.it, che promuove tutti gli eventi artistici e gli spettacoli nella capitale, Mollo 2017 è infatti ancora presente fra gli eventi dell’estate romana.

Da quanto invece ha appreso la nostra redazione sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo – che alcune irregolarità di tipo tecnico-amministrativo nella realizzazione del progetto ne abbiano causato lo stop, in modo autonomo da parte degli organizzatori, proprio oggi, a 24 ore dallo start.