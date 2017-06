Ponte Milvio, improvvisa riapertura di Trony (per pochi giorni)

Un intenso via vai di persone e un cartello apposto davanti alle scale mobili questa mattina hanno attirato l’attenzione dei passanti in via Riano. “Trony riapre, possibile?”

Ebbene sì, da questa mattina ma solo per pochi giorni (quanti non si sa, bocche cucite da parte del personale) il noto punto vendita di elettronica ha riaperto i battenti per una vendita fallimentare per liquidazione totale della merce che era presente nei locali all’atto dell’altrettanta improvvisa chiusura, avvenuta a metà febbraio, a seguito del fallimento della Società Edom, titolare del brand Trony.

Fallimento che, oltre a costare il carcere a tre persone indagate per bancarotta fraudolenta aggravata per aver distratto ingenti somme di denaro dal patrimonio della Edom, causò anche la chiusura di tutti i negozi Trony di Roma.

Ma da questa mattina sono temporaneamente ripartite le vendite a Ponte Milvio con sconti, a dir il vero, molto interessanti e le lunghe file alle casse ne sono testimonianza diretta.