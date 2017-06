Cesano, ridimensionato il disagio per sospensione idrica

Diversamente da quanto comunicato nella giornata di ieri, oggi l’Acea fa sapere che la sospensione idrica prevista a Cesano avverrà solo dalle 22 di giovedì 22 alle 9 di venerdì 23, quindi per 11 e non 24 ore come inizialmente reso noto.

Il lavori, fa ancora sapere Acea, sono di manutenzione straordinaria e “urgenti e indifferibili, volti a migliorare la qualità del servizio idrico offerto alla cittadinanza”. In tal senso nella notte di giovedì “potranno verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua”.

Acea invita gli utenti a provvedere in ogni caso a fare scorta con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Qualora strettamente necessario, un servizio di rifornimento con autobotti potrà essere richiesto al numero verde 800.135.335.