Auditorium, annullato il concerto dei Cranberries

Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries, una delle voci più belle, imponenti ed emozionanti degli anni ’90: chi non la ricorda in “Zombie“, manifesto in musica dell’impegno antimilitarista in quella terra martoriata che è sempre stata l’Irlanda?

Il ritorno dei Cranberies a Roma era previsto per lunedì 26 giugno alla Cavea dell’Auditorium nell’ambito della rassegna Luglio Suona Bene 2017, dove la band di Limerick avrebbe dovuto riproporre in concerto il suo repertorio storico.

Ma – notizia di queste ore – i Cranberries hanno annullato l’intero tour europeo a causa dei problemi di salute di Dolores.

“Purtroppo – si legge in un comunicato della band – i medici hanno ordinato a Dolores di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo e raggiungere una piena guarigione.

È con enorme dispiacere che cancelliamo questi concerti. Dolores sta facendo grandi progressi, tuttavia non vogliamo mettere a rischio la sua ripresa. Eravamo entusiasti di essere tornati in tour a condividere la nostra musica con i nostri fan, e non vediamo l’ora di tornare sul palco quanto prima”.

Rimborso dei biglietti

Per il concerto del 26 giugno all’Auditorium sarà possibile ottenere il rimborso dei biglietti fino al 14 luglio recandosi al punto vendita di acquisto.

I biglietti acquistati online sul sito www.ticketone.it saranno invece rimborsati d’ufficio da Ticketone. Per i biglietti acquistati con spedizione a casa è necessario fare richiesta online seguendo la procedura di rimborso descritta sullo stesso sito.