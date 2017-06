Stazione Vigna Clara, prossima manifestazione davanti al TAR

Una linea pronta da dieci mesi ma inutilizzabile in virtù di una disposizione del Tar Lazio che, pur ritenendo non plausibili le contestazioni mosse da due ricorsi contro l’apertura del servizio ferroviario, per poter emettere un giudizio finale ha richiesto il parere di una commissione di esperti, formata da professori universitari, rinviando l’udienza da ottobre 2016 a ottobre 2017.

Questa in sintesi la situazione attuale in merito alla messa in esercizio della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara e della relativa stazione che, completamente ristrutturata ma chiusa, attende di essere aperta al pubblico da mesi. Così come ad attendere sono i residenti di Vigna Clara, del Fleming, della Cassia.

Dopo il sit-in dell’8 aprile, dopo la diretta RAI all’interno della trasmissione “Buongiorno Regione” di lunedì 8 maggio e dopo il successivo sit-in del 26 maggio, il Comitato “Un Anello per Roma” scende di nuovo in piazza annunciando un’ulteriore manifestazione che si terrà giovedi 6 luglio, alle 11, davanti alla sede del TAR del Lazio in via Flaminia 189.

“Dobbiamo continuare a manifestare la nostra scandalizzata opposizione al blocco della linea Valle Aurelia – Vigna Clara” dichiarano gli organizzatori invitando tutti i cittadini interessati a partecipare.

Nel frattempo il Comitato continua a raccogliere firme sotto una petizione online che ha già superato le 1300 sottoscrizioni. Chi fosse interessato a firmarla può cliccare qui.