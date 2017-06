La Storta, festa dei Sacri Cuori dal 23 al 25 giugno

Nella Parrocchia Cattedrale di La Storta fervono i preparativi per la prima Festa dei Sacri Cuori, un evento è organizzato in onore dei Patroni titolari (i Sacri Cuori di Gesù e Maria) della stessa chiesa, costruita nel 1950 per una comunità di appena 700 abitanti e che oggi è cresciuta a dismisura.

L’appuntamento previsto per i giorni 23-24-25 giugno, nella forma di una vera e propria festa popolare, con giochi di piazza e serate musicali, vedrà riunita la comunità parrocchiale ma anche di alcune associazioni locali, e sarà un’opportunità di incontro per quanti abitano nella zona di Roma Nord.

“In questo tempo di grande individualismo e solitudine – sostiene Il parroco don Giuseppe Colaci – queste occasioni di aggregazione diventano un deterrente salutare contro il pericolo di vivere i nostri quartieri soltanto come luoghi “dormitorio”, disperdendo il senso di comunità che ha reso solido il tessuto sociale italiano negli anni.”

Il programma