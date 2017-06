Domenica la Festa di Emergency a Tor di Quinto

Domenica 18 giugno, dalle 10 alle 19, il gruppo di volontari Emergency di Roma Prati-Cassia, che opera sul territorio del XV Municipio, organizza il quinto Emergency Day con lo scopo di far conoscere l’associazione e raccogliere fondi.

L’evento, che si tiene con il patrocinio del Municipio XV, si terrà nel Punto Verde Qualità in via delle Fornaci di Tor di Quinto, meglio conosciuto come “il Parco del Laghetto“, e nel corso della giornata si svolgeranno spettacoli, animazioni per bambini, musica e altro.

Inoltre, una mostra fotografica, che sarà illustrata dai volontari Emergency, presenterà i progetti che l’associazione porta avanti in Africa, Asia e Italia.

“Emergency – si legge nell’avviso – è un’associazione italiana ong/onlus indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico- chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre e della povertà. Da alcuni anni Emergency ha inoltre avviato il Programma-Italia, con poliambulatori e vari poliambulatori mobili. Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani“.

Il programma