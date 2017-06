A Osteria Nuova si fa festa con la birra

Di solito nelle osterie romane si beve vino e si fa, o meglio si faceva, la famosa passatella. Ma visto che siamo in un’osteria nuova, o meglio, proprio a Osteria Nuova, sarà la birra a farla da padrona grazie al Comitato “I Magnacciò 2.0” che hanno organizzato la Festa della Birra nel complesso architettonico delle “Aste Taurine“, in via della Stazione di Cesano 3.

Là, dal 30 giugno al 2 luglio, si potranno gustare ben sette diverse qualità di birre alla spina da accompagnare con cibi sfiziosi offerti da uno stand gastronomico.

La manifestazione, che si terrà con il patrocinio del XV Municipio, ha un obiettivo ben preciso. “Quello di promuovere – scrivono gli organizzatori – le relazioni, talvolta pigre e imprigionate nella routine quotidiana della periferia, e di mettere a disposizione dei cittadini che si accingono ad affrontare l’estate romana un’occasione per inserirsi in quel tessuto sociale che spesso si rivela carente di attività e punti di aggregazione“.

Il programma

Venerdì 30 giugno

18:00 Apertura stand Gastronomico

18:00 Si spilla la 1^ Birra

18:00 Apertura con musica DJ Lorenzo

19:00 Torneo calcio balilla

21:30 Concerto musica live Gaia e le Antares

23:00 Chiusura con musica Live Disco con Federico M. DJ

Sabato 1 luglio

18:00 Apertura stand Gastronomico

18:30 Rappresentazione scuola di ballo

20:00 Sfilata di moda

21:30 Concerto musica live DISCOVERY Disco Band

23:00 Chiusura con musica Live Disco con Federico M. DJ

Domenica 2 luglio

10:30 Apertura stand Gastronomico

10:30 Inizio Raduno Auto Moto D’epoca in piazza

15:30 Giro del Lago “Corteo auto moto intorno al lago di Bracciano”

19:00 Premiazione migliore Auto e migliore Moto D’epoca

19:30 Torneo calcio balilla e premiazione finale

21:30 Concerto musica live band JELLY GROOVE

23:00 Chiusura con musica Live Disco con Federico M. DJ