Lunedì 19 giugno c’è Consiglio in XV

Nuova seduta del Consiglio del Municipio XV. Si terrà lunedì 19 giugno con inizio alle 10 e chiusura lavori prevista per le 14. L’appuntamento è, come sempre, nell’aula al piano terra della sede di via Flaminia 872.

Chi vorrà seguirlo in diretta on-line lo potrà fare cliccando qui. Ed ecco l’ordine del giorno.