Farnesina, un vero colabrodo

Appena rientrata, o quasi, l’emergenza in via Prati della Farnesina col ritorno dell’acqua nelle case, una nuova dispersione idrica avvenuta poco distante sta preoccupando i cittadini.

Dalle 19 di questa sera un bel fiotto d’acqua esce a metà della carreggiata in via della Farnesina, all’altezza del civico 103.

L’Acea dice di esserne già informata e che provvederà. Nel frattempo i residenti di via della Farnesina, rimasti per gran parte della giornata senz’acqua come i concittadini di via dei Prati, si chiedono se fra i due episodi non ci sia un nesso e si augurano di poter fare la doccia domattina.