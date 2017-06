Danno Acea in via Prati della Farnesina, residenti sempre più preoccupati

Ancora un preoccupante risveglio questa mattina per i residenti di via Prati della Farnesina a causa di un danno a una conduttura idrica Acea avvenuto poco distante da dove si era verificato lo scorso Aprile.

Le prime avvisaglie nella notte di lunedì con una perdita di acqua sulla strada, aggravatasi poi nella giornata di ieri in un altro punto ancora.

Dalle prime ore del mattino di oggi è al lavoro una squadra del pronto intervento Acea alla ricerca del danno che pare posizionato, stando allo scavo già effettuato, ad oltre due metri di profondità.

L’ingresso alla via da piazzale Ponte Milvio è stato interdetto al traffico in quanto la strada è interrotta a metà dal cantiere.

I residenti del primo tratto sono stati costretti ad uscire con le auto contromano mentre l’accesso dalla piazza è sotto stretto controllo da parte di una pattuglia della Polizia Locale di Roma.

Famiglie senza acqua, dunque, in via dei Prati e anche in via della Farnesina. Ai disagi si aggiunge la preoccupazione da parte dei residenti per questi continui danni che avvengono alle spalle della palazzina di via della Farnesina crollata lo scorso settembre.

“il pensiero corre subito al disastro di settembre” ci scrive una residente molto allarmata. “Inutile nascondervi la mia preoccupazione, mi aspetta un lungo turno di lavoro fuori Roma e ho lasciato mia figlia a casa, non so se al sicuro, ormai. Tra alluvioni, di cui pago ancora i costi, e guasti Acea di cui ignoro origine e possibili conseguenze, il senso di precarietà si sta facendo pressante“.

“Continuano a tappare le falle che si aprono senza analizzare le cause effettive andando ad applicare delle azioni correttive preventive” ci scrive un altro lettore sostenendo che appare chiaro “che la conduttura Acea ha dei problemi, probabilmente legati alla vetustà della stessa. Ma se con questi si stessero innescando (se non si sono già avviati) processi nel sottosuolo ben più gravi, con possibili futuri cedimenti strutturali?” è il suo dubbio.

“Il problema è all’attenzione del Municipio” dichiara a VignaClaraBlog.it Stefano Simonelli, presidente del XV, che afferma di aver scritto ad Acea per avere tutti i dettagli su i continui interventi in via Prati della Farnesina.

Al momento non è ipotizzabile sapere quanto durerà l’intervento, è presumibile che andrà avanti per tutta la giornata.