Lunedì 12 giugno si è tenuta l'inaugurazione del nuovo centro di via Cassia. Numerose le prestazioni offerte da un'equipe di medici di alto livello...

Artemisia Lab apre una nuova sede in via Cassia 536

Nella sera di lunedì 12 giugno Artemisia Lab ha aperto le sue porte ad un folto gruppo di invitati e alla stampa in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di via Cassia 536.

Il gruppo sanitario, che vanta una rete di 12 sedi dislocate nella Capitale, ha deciso di estenderla a Roma Nord scegliendo come territorio quello XV Municipio e affidando la direzione del nuovo studio al Dott. Danilo Patti.

Durante il rinfresco abbiamo avuto possibilità di visitare la struttura e di poter parlare con la Dott.ssa Maria Stella Giorlandino, titolare dell’intera rete dei centri, che nel corso dell’incontro ci ha illustrato come Artemisia sia “una delle realtà più solide nel campo della diagnosi e analisi. Competenza, sicurezza e il servizio di professionisti di settore, garantiscono la massima efficienza e i migliori risultati per chiunque si affidi alla nostra struttura”.

La nuova sede

Abbiamo avuto così modo di visitare la nuova sede che si sviluppa su un unico piano. Prevede un’accogliente sala di attesa, cinque stanze per le visite e un laboratorio di analisi, dotato dei macchinari più innovativi.

Facilmente raggiungibile e visibile direttamente da via Cassia, la possibilità di accesso risulta facilitata grazie a un parcheggio gratuito e alle rampe per disabili.

Non solo un ambiente accogliente, ma uno studio che offre il supporto di validi professionisti e la massima disponibilità di servizi.

Grazie al confronto dei diversi professori e medici presenti all’evento, abbiamo preso nota delle diverse collaborazioni avviate da Artemisia con il Policlinico Gemelli e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” secondo una dinamica di team multidisciplinare, in relazione ad attività maturate in ambito universitario ed applicate direttamente sul territorio.

Alla base del tutto la volontà di trasferire “vicino casa” esperienza e professionalità, garantendo la massima efficienza delle prestazioni, nell’interesse della comunità e ponendo al centro la salute e la cura del paziente.

Le prestazioni

Numerose le prestazioni offerte da Artemisia Lab Cassia: visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, check up completi e genetica medica. Nel prossimo futuro è previsto l’arrivo anche dei servizi di Tac, radiologia, risonanza magnetica.

Il costumer care di Artemisia si fonda sulla presenza e la disponibilità di esperti di settore, quali cardiologia, ginecologia ed ostetricia, endocrinologia, ematologia, urologia e andrologia, otorinolaringoiatra, ecografia internistica.

Ma non solo, il centro di via Cassia 536 garantisce anche servizi di pediatria e medicina estetica. Quest’ultimi offrono trattamenti innovativi, in linea con la medicina rigenerativa.

Tra i diversi programmi antiaging offerti, è previsto anche l’innovativo protocollo BHRT, terapia di riequilibrio ormonale che si sviluppa attraverso l’assunzione di ormoni perfettamente identici a quelli umani.

Tale terapia aiuta il paziente nella perdita di peso, nel migliorare il sistema immunitario e la memoria, avere una pelle più giovane e luminosa, ad eliminare i disagi della menopausa.

Un aspetto da non sottovalutare è la possibilità di risposta e di refertazione in “one day”, qualora la tipologia di analisi lo permetta.

Il ritiro dei referti medici può avvenire di persona, altrimenti online tramite l’inserimento di un codice PID rilasciato dalla struttura al momento della visita.

È inoltre previsto un modulo di delega col quale dare la facoltà di ritiro ad una qualsiasi altra persona nel massimo rispetto della privacy.

Salute sempre connessa

Artemisialab, tende a prestare attenzione anche alle situazioni più delicate. Grazie all’aiuto delle innovazioni tecnologiche ha, di fatto, lanciato una nuova piattaforma integrata di “salute sempre connessa”, attraverso l’applicazione della telemedicina che garantisce servizi diagnostici e terapeutici con monitoraggio a distanza.

Questo permette di intervenire sull’intera fascia di pazienti non autonomi, che si trovino in condizioni di dipendenza o di momentanea impossibilità, partendo dall’assistenza per gli anziani fino ad arrivare alle patologie più gravi.

L’integrazione con la videocomunicazione, inoltre, consente agli operatori medici di intervenire tempestivamente in occasione di urgenze mediche, garantendo un servizio capace di soddisfare le necessità dei pazienti e prevenire eventuali situazioni di criticità.

Info utili

Artemisia Lab Cassia, così come tutti gli altri centri della rete, ha aderito alla convenzione diretta con il FASI Fondo Assistenza Integrativa Sanitaria riservata ai dirigenti d’impresa, compresi i check-up di prevenzione.

Tramite invece la “Artemisialab blu card” è possibile ottenere interessanti agevolazioni se si è dipendenti delle centinaia di enti e aziende convenzionate.

In via Cassia 536 (telefono 063310393) gli orari di apertura al pubblico coprono l’intera giornata, andando incontro alle diverse esigenze: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 19.30 ed il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00.

Per ulteriori info www.artemisialab.it.

Francesca Romana Papi