Anche Isola Farnese ha il suo timbro per i viandanti della Francigena

Finalmente anche il Borgo di Isola Farnese e Veio, ubicati nel tratto della via Francigena a nord di Roma, avranno un timbro dedicato da apporre sulle credenziali dei pellegrini diretti a Roma per il tramite dell’agro veientano e che di qui in avanti costituirà la marcatura ufficiale sui documenti di viaggio.

Infatti a seguito del “Concorso di idee per la realizzazione del Timbro da apporre sulle Credenziali del Pellegrino in transito per l’area archeologica di Veio” bandito dalla Associazione Valorizziamo Veio e patrocinato dall’AEVF, – Associazione Europea delle vie Francigene”, rèseau porter della via Francigena per incarico del Consiglio d’Europa, e della valutazione delle opere da parte di una giuria composta da tecnici e professionisti esperti in vari settori, è stato individuato, su di una rosa di opere pervenute, il soggetto vincitore e la relativa classifica.

Nei prossimi giorni verrà realizzato materialmente il timbro per essere operativo sul territorio e nel mese di settembre si prevede l’organizzazione di una conferenza per premiare gli artisti partecipanti e vincitori.

La prima opera si è classificata tale con 393 punti ed è di Vittoria Savoldi Limonta. La seconda e la terza, classificatesi ex aequo con lo stesso punteggio di 292, sono opere di Lavinia Delfanti e Laura Mortilla.

L’Associazione Valorizziamo Veio esprime soddisfazione per le opere pervenute “perché con questo concorso ha inteso favorire la condivisione di saperi all’interno della comunità locale, coinvolgendola attivamente nell’elaborazione di una icona e di un soggetto identitario“.