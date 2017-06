Lite in via Gradoli, due transessuali ustionati ma uno è stato arrestato

Un litigio per futili motivi sfociato in tentato omicidio. E’ quanto accaduto la notte scorsa nei pressi di via Gradoli, sulla Cassia, dove due transessuali brasiliani sono stati soccorsi e portati in ospedale a causa di ustioni. Ricoverati, non corrono pericolo di vita anche se per uno la prognosi è riservata.

Uno dei due, R.D.S.D., 35 anni, è stato però arrestato per tentato omicidio e lesioni gravi.

Le indagini degli agenti del Commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, lo hanno inchiodato: messo alle strette, ha confessato e spiegato l’accaduto.

Dopo una lite per futili motivi, avvenuta all’interno della sua abitazione, il 35enne ha gettato dell’alcol addosso al connazionale e gli ha dato fuoco.

Alle domande dei poliziotti, aveva più volte cambiato la versione dei fatti: dopo l’iniziale tentativo di giustificare la sua presenza con la volontà di soccorrere l’amico, a suo dire colpito da una bottiglia incendiaria lanciata da un’ autovettura, si era più volte contraddetto, fino ad ammettere le sue responsabilità.

Considerata la sua pericolosità, avendo alle spalle reati contro la persona e per immigrazione clandestina, nonché la concreta possibilità che potesse rendersi irreperibile, sono scattate le manette.