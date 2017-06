Col caldo bacio di Giuda, dove andare questo week-end?

per chi non ama poltrire in casa, per chi non vede l’ora di fuggire dalla città, per chi ha l’auto nuova da provare... ecco i nostri consigli, ce n’è per tutti i gusti.

Sarà l’anticiclone africano Giuda a portare la prima e vera ondata di caldo sull’Italia. Nel corso di questo week-end l’anticiclone inizierà a pompare aria via via più calda, di origine africana e le temperature cominceranno a salire inesorabilmente.

Stando alle previsioni de IlMeteo.it i termometri schizzeranno sopra i 29/32° su quasi tutte le regioni dello Stivale, Lazio compreso.

A Roma e dintorni

Sabato 10 giugno sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo al mattino, poche nubi sparse nel pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di quasi 31°C.

Venti deboli al mattino, leggermente più rinforzati e provenienti da ponente nel pomeriggio.

Domenica 11 giugno, avremo sole e caldo per tutto la giornata nel corso della quale si registrerà una temperatura massima di 33,5°C alle 14. Venti deboli o moderati provenienti da ovest sud-ovest.

Stando queste previsioni puntualmente fornite da ilMeteo.it, si potrà sicuramente mettere in programma una gita fuori porta.

L’imbarazzo della scelta

E allora, per chi non ama poltrire in casa, per chi non vede l’ora di fuggire dalla città, per chi ha l’auto nuova da provare, per chi semplicemente vuole regalarsi qualche ora o una-due giornate di relax ecco i nostri consigli, ce n’è per tutti i gusti.

Tutti al mare? Un classico

Sì, ma dove? A chi vive a Roma Nord e non vuole allontanarsi troppo dalla città segnaliamo le sei località più accoglienti del litorale nord romano raggiungibili in poco tempo, dai 45 ai 90 minuti d’auto traffico permettendo. Clicca qui

Meglio il lago? Perché no

A chi pensa che sia ancora troppo presto per spalmarsi di abbronzante e stendersi sulla spiaggia o a chi teme la prova-costume…

ecco alcuni consigli lacustri su i quattro più bei laghi a nord di Roma, lontani dal caos e dalla frenesia della città, che non hanno nulla da invidiare alle località del litorale romano: clicca qui

Campagna o montagna

Ok, né mare né lago. Meglio immergersi nel verde. E allora fate il pieno, controllate l’olio, prendete un golfino leggero (non si sa mai) e scegliete uno di questi nostri consigli.

Partendo da Roma Nord e con un’ora o poco più di auto, vi porteremo fra ambienti incontaminati, verdi vallate, luoghi più o meno noti, borghi e paesetti dalle antiche tradizioni e dall’ottima gastronomia dove rifugiarsi in assoluto relax. Clicca qui

Girovagando lungo la Cassia

Partire senza meta, perchè no? Noi ci abbiamo provato: ecco gli otto luoghi più belli lungo la Cassia, a due passi da Roma Nord.

Otto luoghi racchiusi in tre siti di splendida bellezza disposti lungo la Cassia Bis: il Parco di Veio, la Valle del Treja e la Riserva Naturale del lago di Vico: clicca qui

A zonzo sulla Flaminia

Gita fuori porta a scopi culturali, anche questa può essere una soluzione. E allora ecco alcuni percorsi che nascondono siti archeologici che tracciano il passato in modo tangibile.

Come un libro di storia a cielo aperto, partendo da Roma Nord, vi consigliamo di percorrere con noi la via Flaminia alla scoperta di….. clicca qui