Mollo 2017, arriva l’estate romana di Ponte Milvio

Oltre 160 eventi tra proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza, musica, teatro e concerti con artisti di successo come Greg con la Big Fat Band, Elena Bonelli, Carlotta Proietti, Francesco Paolantoni e tanti altri mentre nell’area dedicata al grande schermo verranno proiettati i più importanti film della stagione con la presenza di attori o del cast.

Questo in sintesi è quanto prevede il cartellone della prima edizione di “Mollo 2017“, ovvero l’estate romana di Ponte Milvio, una manifestazione che, realizzata dall’Associazione Ponte Milvio – nata con l’obiettivo di promuovere l’intrattenimento lungo le banchine più suggestive di Roma – prenderà il via venerdì 23 giugno alle 21.30 sulla sponda del Tevere compresa fra Ponte Milvio e Ponte Duca d’Aosta per durare fino al 6 settembre.

Il 23 sera, ad inaugurare l’apertura della manifestazione sarà Greg che, accompagnato dalla Big Fat Band di Massimo Pirone, porterà in scena “A swing affair“,uno spettacolo comico composto da sketch e musica nel corso del quale l’artista interpreterà con il suo inconfondibile stile alcuni dei brani più famosi dello swing passando da Frank Sinatra a Nat King Cole.

Madrina della serata sarà Elena Bonelli, attuale icona della canzone romana che, oltre ad esibirsi, presenterà il calendario della manifestazione.