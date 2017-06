Dalla Cassia a Corso Francia 700 cassonetti in più per la differenziata

Avviato in questi giorni il posizionamento di circa 700 cassonetti aggiuntivi (da 1.100 litri) per le varie frazioni di rifiuti in oltre 50 vie dei quadranti Isola Farnese, Cerquetta, La Storta, Grottarossa, Tomba di Nerone, Corso Francia (lato via Cassia e via Flaminia).

In dettaglio, si tratta di 260 cassonetti bianchi per carta e cartone, 260 blu riservati alla raccolta di plastica e metallo e 180 contenitori marroni per il conferimento separato degli scarti alimentari e organici.

E’ quanto fanno sapere l’AMA e l’assessorato all’Ambiente del XV Municipio spiegando che “in questo modo, sarà possibile intercettare maggiori quantitativi di materiali da avviare a recupero e assicurare standard di decoro più elevati”.

Al via anche la differenziata “porta a porta” per le grandi utenze presenti nell’area del Foro Italico, tra cui il Ministero degli Affari Esteri, l’Auditorium Rai, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e il Coni.

“A seguito dell’attivazione del servizio – sottolinea AMA – sono stati quindi definitivamente eliminati tutti i cassonetti presenti nell’area del Foro Italico, con evidenti benefici in termini di decoro”.