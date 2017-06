Auditorium: Luglio Suona Bene, anzi benissimo, anche nel 2017

Torna all’Auditorium, come ogni estate, il consueto appuntamento con Luglio Suona Bene, la manifestazione estiva di concerti sotto le stelle che presenta una selezione di grandi star internazionali e di nuove proposte originali.

La Cavea, lo spiazzo architettonico dell’Auditorium disegnato da Renzo Piano, ospiterà anche quest’anno tanti artisti di livello internazionale che si avvicenderanno su uno dei più grandi palcoscenici a cielo aperto, ormai divenuto un sito centrale nella vita culturale dei romani e una delle mete turistiche più frequentate della capitale.

Il pubblico avrà, come ormai ogni estate, la possibilità di immergersi nell’avvolgente conchiglia sonora, caratterizzata da proprietà acustiche uniche, e di ascoltare a pochi metri di distanza dal vivo alcuni tra le proposte musicali più interessanti del panorama internazionale.

Tra i due estremi – l’avvio il 17 giugno con i Bastille, la band inglese di Pompeii, e l’ultima serata (per ora) il 31 luglio con la coppia Max Gazzè-Alex Britti – si snoda il lungo cartellone che vede in programma Jethro Ull (23/6), Cranberries (26/6), Beach Boys (27/6), Gino Paoli e Danilo Rea (28/6), Fiorella Mannoia (2/7), Stefano Bollani con l’orchestra di Santa Cecilia (5/7), Bonobo (8/7), Francesco Renga (9/7), Ryan Adams (11/7), Nek (13/7), The Pretenders (14/7), Francesco Gabbani (15/7), Philip Glass (16/7), Jarabe De Palo (20/7), Charles Aznavour (23/7), Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana (24/7), Tom Jones (26/7), Carmen Consoli (27/7), Al Bano e Romina Power (28/7).

Si va dunque dalla nuova classica alla canzone italiana melodica, dal pop britannico d’oggi al latino, dalle vecchie glorie del rock all’ultima generazione italiana.

C’è veramente di tutto e basta un’occhiata veloce al programma – cliccando qui – per constatarlo.