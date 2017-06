Microcredito targato M5S, se ne parla oggi in XV

“Conoscere la possibilità di credito per chi vuole intraprendere una nuova attività lavorativa o per chi vuole ampliarne una già operativa“.

Questo l’obiettivo dell’incontro diretto ad artigiani, commercianti e operatori commerciali, che si terrà alle 18 di oggi nell’aula Consiglio del XV Municipio, in via Flaminia 872 e al quale parteciperanno Roberta Lombardi e Carla Ruocco deputate M5S, Teresa Zotta, consigliera capitolina M5S, e Stefano Simonelli, presidente del XV.

Insorge il centro-destra

Non sul contenuto dell’incontro ma sulla scelta della location ha molto da ridire il centrodestra locale che grida allo scandalo.

“il Movimento 5 Stelle ha deciso di usare la Sala Consiliare del Municipio XV come una sede di partito, per un incontro proposto a firma M5S e presentato a monopolio assoluto da soli esponenti del M5S nazionale. La Sala Consiliare del Municipio XV non può essere usata come una sede di partito. Non lo è mai stata e non dovrà mai esserlo” sostengono in una nota il capogruppo della Lista Marchini Giuseppe Mocci ed altri esponenti del centrodestra locale fra i quali Marco Perina e Stefano Erbaggi.