Cassia, al via lo sfalcio nel Parco Volusia, durerà 5 giorni

Nella giornata di mercoledì 7 giugno è iniziato lo sfalcio di tutto il parco Volusia da parte della ditta incaricata di portare a termine i lavori previsti dalla convenzione con Parsitalia. Vista l’estensione, 43 ettari, i lavori dureranno circa 5 giorni lavorativi e riguarderanno sia la parte di sotto che quella in alto.

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente del XV Municipio, Pasquale Annunziata spiegando che tornerà alla carica “per far installare 2 fontanelle, altre piantumazioni, la riparazione di alcuni tratti di rete rotti e la sistemazione definitiva del nuovo ponticello che collegherà le due parti. E infine l’apertura dell’ingresso su via Veientana che collegherà il parco Volusia con il parco della Pace di via di Grottarossa”.

“Nel prossimi giorni – conclude – con il Servizio Giardini è stato programmato di completare anche lo sfalcio del Parco della Pace, dove è già stata terminata l’area cani e la parte iniziale del parco.”