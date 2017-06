Pulizie nella galleria Fleming, questa notte chiusura parziale della Tangenziale

Questa notte, dalle 24 alle 6, la carreggiata in direzione Stadio Olimpico di via del Foro Italico nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV sarà chiusa al traffico.

Sulla strada, all’altezza di viale di Tor di Quinto, verrà disposto l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via Salaria.

Inoltre, su corso Francia all’altezza della rampa di immissione con via del Foro Italico, verrà predisposto l’obbligo a proseguire dritto ai veicoli provenienti da via Cassia.

Stesso provvedimento, per i veicoli che su viale di Tor di Quinto e diretti verso lo stadio Olimpico si troveranno all’altezza dell’incrocio con la rampa di accesso in via del Foro Italico.

Lo comunica l’Agenzia per la Mobilità.