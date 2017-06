Uffici anagrafici del XV, chi chiude e chi no in agosto

Nel periodo di ferie si lavora a ranghi ridotti, succede in tutti gli uffici, pubblici e privati. E in ferie, giustamente, vanno anche gli impiegati degli uffici anagrafici del XV Municipio dal cui sito web si apprende quanto segue.

Sportello anagrafico Ponte Milvio

Si trova in via Riano 17, al piano terra del mercato. Fino al 30 luglio sarà aperto, poi chiuderà da mercoledì 31 luglio a lunedì 11 settembre. In tale periodo ci si dovrà rivolgere agli uffici di Prima Porta o La Storta.

Sede di Cesano

Ubicata in via della Stazione di Cesano 838, a luglio sarà sempre aperta fino a venerdì 21. Chiuderà da lunedì 24 luglio fino a lunedì 11 settembre. Anche in questo caso, ci si dovrà rivolgere agli uffici di Prima Porta o La Storta.

Sede Prima Porta

Ubicata in Piazza Saxa Rubra, sarà sempre aperta.

Sede La Storta

Si trova in via Enrico Bassano 10, e sarà sempre aperta.

“L’orario di apertura al pubblico – viene però sottolineato sul sito – verrà comunicato successivamente in attesa della deliberazione del nuovo contratto“.

Prenotazione certificati

Corre l’obbligo di ricordare che dal 22 maggio è cambiato il sistema di prenotazione agli sportelli degli uffici anagrafici dei Municipi romani.

Ferma restando la possibilità di prenotare in qualsiasi Municipio un appuntamento per richiedere certificati anagrafici, d’ora in poi si passerà progressivamente a poter richiedere una sola prenotazione per volta e solo dopo aver disdetto quella precedentemente effettuata. Il sistema, infatti, accetterà e manterrà attiva una sola prenotazione per volta presso uno solo dei Municipi della città.

Il sistema Tupassi-Qurami consente a chi ha bisogno di certificati, carta d’identità, cambi di abitazione, iscrizioni anagrafiche, atti notori, pratiche per contrarre matrimonio, di prenotare da casa il proprio appuntamento scegliendo il giorno e l’ora in cui presentarsi allo sportello.

Per prenotarsi è necessario registrarsi su www.tupassi.it oppure scaricare l’App TuPassi sul proprio smartphone.

A quel punto è possibile visualizzare l’agenda con le disponibilità degli uffici municipali e prenotare il giorno e l’ora che si desiderano. Resta comunque l’alternativa di recarsi nelle sedi Municipali per prendere appuntamento utilizzando l’apposita apparecchiatura (Totem), muniti della propria tessera sanitaria.