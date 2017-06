Isola Farnese chiama a raccolta i volontari

Promossa su base volontaria dai residenti di Isola Farnese, piccolo gioiello del territorio del XV incastonato all’interno del Parco di Veio e ricco di bellezze naturali e archeologiche, sabato 10 giugno, a partire dalle 9, si terrà un’iniziativa di decoro dedicata all’area verde del giardino comunale.

“L’evento – si legge sul sito dell’Associazione Valorizziamo Veio – nasce dalla volontà dei residenti locali e genitori dei bambini frequentanti il giardino, dedicando una mattinata per ripulire l’area verde lasciata al degrado e all’abbandono dall’amministrazione pubblica. Il volontariato e l’autogestione sono diventati gli unici mezzi affinché il bene pubblico e collettivo possa essere tutelato e valorizzato”.

Per chi fosse interessato a partecipare l’appuntamento è alle 9 in via dell’Isola Farnese 220 senza dimenticare di portare un sacchetto, dei guanti da giardiniere, una ramazza e tanta buona volontà.