Il Gabbiano Jonathan atterra a Labaro

Jonathan è un gabbiano che abbandona la massa dei comuni gabbiani per i quali volare non è che un semplice e goffo mezzo per procurarsi il cibo e impara a eseguire il volo come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di gioia.

Diventa così un simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore; di chi prova un piacere particolare nel far bene le cose a cui si dedica.

E con Jonathan lo spettatore viene trascinato in un’entusiasmante avventura di volo, di aria pura, di libertà: un percorso di ricerca, un’iniziazione alla coscienza di sé.

Sabato 10 giugno alle 21 e domenica 11 giugno alle 18, “Il Gabbiano Jonathan“, riduzione, adattamento e regia di Giuliano Esperati con Davide Bracale, Giuliano Esperati, Rodolfo Traversa, è di scena al Teatro Le Sedie, vicolo del Labaro 7.

