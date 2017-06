Sabato all’Inviolatella la Giornata della Primavera

Com’è tradizione, anche quest’anno nel parco dell’Inviolatella Borghese, inizio via Cassia Nuova, si svolgerà la Giornata della Primavera giunta alla sua quindicesima edizione.

L’evento, organizzato dalla Sezione romana di Italia Nostra e dall’associazione Aspettare Stanca con la partecipazione dell’Associazione Giovanile Musicale, si terrà sabato 10 giugno con inizio alle 16.30.

Il programma prevede una passeggiata naturalistica, performance di giovani musicisti, confronto sui progetti per il Grande Parco pubblico, picnic, premi e animazione per i più piccoli.

L’ingresso è in via dell’Inviolatella Borghese, seconda traversa a destra, sulla Cassia Nuova, per chi viene da Corso Francia.



All’iniziativa aderiscono: Amici del Parco Volusia, Assocommercio Roma Nord Baaal-Borsa Archeologica Artistica Agrituristica Del Lazio, CNA Commercio Roma, Comitato cittadino per il XV Municipio, Osservatorio via Francigena XV Municipio, SAP -Silvicoltura Agrocoltura Paesaggio.

Per informazioni: Rosanna tel. 3386705939, Mario 3333613682