Escrementi, blatte e topi nel Cimitero Flaminio. Assotutela: “Faremo esposto in Procura”

Bare saccheggiate, salme cremate per errore, furti di fiori, scippi agli anziani, sporcizia, erba incolta, parenti alla ricerca delle lapidi tra rovi ed erbacce dove c’è chi giura di aver visto girare anche vipere… le cronache degli ultimi anni sono piene di titoli sul cimitero Flaminio di Prima Porta, un cimitero che, consacrato nel 1941, è addirittura considerato capolavoro di architettura cimiteriale contemporanea.

Eppure non c’è giorno che in una redazione dei tanti quotidiani romani non arrivi una segnalazione sul degrado, sui disservizi, sulla mancanza di sicurezza, sullo stato di indicibile abbandono in cui versano alcune strutture interne del cimitero.

Non c’è giorno che non esploda la rabbia di chi non trova più il vaso di rame dove mettere i fiori, di chi trova la tomba di un proprio caro sommersa dalle erbacce, di chi subisce un furto, di chi vede un topo passare a qualche centimetro dai propri piedi.

Da anni, ogni tanto è stata annunciata una non meglio precisata opera di bonifica e riqualificazione, ma la situazione poi è rimasta sempre la stessa.

Ultima ad accendere i riflettori su questa annosa vicenda è l’Associazione di utilità sociale Assotutela il cui presidente, Michel Maritato, così annuncia: “Se il degrado e l’incuria nel camposanto di Prima Porta dovessero persistere, inoltreremo un esposto alla Procura di Roma”.

“I cimiteri – sostiene Maritato – sono luoghi sacri di culto e di memoria dove i familiari possono ricordare e pregare i loro parenti morti. Purtroppo, lo stato di abbandono e di degrado in cui attualmente versa il cimitero di Prima Porta è davvero scandaloso, e assolutamente irrispettoso verso i vivi e verso i defunti“.

Dopo ave effettuato un sopralluogo, l’Associazione ha infatti constatato che il cimitero Flaminio “è in molti tratti ridotto ad una indegna pattumiera, dove le tombe a terra sono circondate e spesso anche nascoste da rifiuti, erbacce infestanti, escrementi di animali, blatte e topi“.

“Reputiamo inopportuno e fuori luogo costringere i cittadini a visitare i propri defunti in questo scempio” afferma Maritato dichiarando che si tratta di una “situazione ambientale che le istituzioni competenti, in primis Ama e Comune di Roma, devono immediatamente affrontare e risolvere con la dovuta urgenza“.

E se ciò non accade, “inoltreremo un esposto alla Procura di Roma”.