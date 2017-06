Prima Porta, al via i lavori sulla voragine di via Prinotti

Dovevano iniziare sabato ma ci sono state delle emergenze che li hanno fatto slittare ad oggi.

Così rende noto il presidente del XV, Stefano Simonelli, nell’annunciare che questa mattina hanno preso il via i lavori in via Prinotti, a Prima Porta, dove mercoledì 31 maggio si è aperta una voragine a seguito della rottura di una condotta fognaria che ha causato la chiusura della strada con non pochi disagi ai residenti di Valle Muricana.

“Il danno – spiega Simonelli – riguarda un tratto di almeno 15-20 metri e pertanto l’intervento sarà più complicato e lungo del previsto. Inoltre le dimensioni ridotte di via Giuseppe Prinotti non facilitano il transito dei mezzi di cantiere. Comunque la squadra intervenuta e il caposquadra si stanno interfacciando con i residenti di via Prinotti per gestire al meglio la situazione. Purtroppo, al momento, non è ancora definibile una data di fine lavori”.

Nel frattempo, è bene ricordarlo, via Prinotti resta chiusa al traffico sia da via di Valle Muricana che da via della Giustiniana, escluso residenti, mentre in via Pietro Lusetti è stato temporaneamente invertito il senso unico di marcia.