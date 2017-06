Runfest, a lezione di running amatoriale con Stefano Baldini

Fra i mille appuntamenti di Runfest 2017 in corso in questi giorni al Foro Italico, da non perdere assolutamente, soprattutto per tutti coloro che amano correre, è il clinic “Il running amatoriale” organizzato da Fidal martedì 6 giugno presso l’area Exhibition&Talk di Runfest a partire dalle 17 e fino alle 18.45.

Relatori di eccezione sviscereranno i temi legati alla corsa, all’allenamento e a come praticare correttamente il running tenendo in considerazione la propria salute e le proprie possibilità atletiche.

Chi meglio di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene, l’uomo che fece emozionare davanti alla TV milioni di italiani con la sua impresa, potrà affrontare il tema della corsa raccontando la propria esperienza per indicare a “tapascinoni”, competitivi e tecnici la strada più corretta da seguire ?

Insieme a Baldini ci saranno il professore dell’Università di Milano Antonio La Torre Advisor FIDAL; il professor Cantor Tarperi, del Centro per la Preparazione alla Maratona Sport and Exercise Sciences – Università di Verona.

A moderare Dino Ponchio, responsabile progetti speciali FIDAL.

Tutti gli interessati, scaricando la scheda da adesione sul link

http://www.runcard.com/wp-content/uploads/2017/06/Scheda-Adesione_clinic.pdf

e rinviandola a segreteria@runfest.it potranno formulare domande specifiche, e avere così un confronto diretto con alcuni dei massimi esperti in Italia in materia di corsa e allenamento.