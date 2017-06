Nomina nuovo assessore in XV, Torquati: “Bene ha fatto Simonelli”

In relazione alla nomina ad assessore ai Lavori Pubblici del XV dell’architetto Paola Loglisci di cui VignaClaraBlog.it ha dato in anteprima notizia, Daniele Torquati, capogruppo PD, così dichiara: “È con la soddisfazione di chi ha fatto notare la violazione dello Statuto al Presidente del Municipio XV Stefano Simonelli sul rispetto della parità di genere indicata nello Statuto di Roma Capitale che oggi mi rallegro della nomina del nuovo Assessore ai Lavori Pubblici: una donna”.

“Riconosco a Simonelli il rispetto dello Statuto, a differenza della Sindaca Raggi e della Presidente del Municipio VII Monica Lozzi che invece preferiscono aprire un confronto al ribasso per le donne, proponendo la prima la modifica dello Statuto di Roma Capitale ed eludendo la seconda le norme dello stesso”.

“Nel far presente il rispetto delle Istituzioni dimostrato dal Presidente Simonelli nel mio Municipio che, sollecitato dall’opposizione e da un parere del Segretariato, si è messo sul binario delle regole, diversamente – conclude Torquati – non posso dire su altri rappresentanti delle Istituzioni che insistono a non volere rispettare le regole. O peggio cambiano le norme a uso e consumo dei loro interessi e dei loro equilibri interni”.