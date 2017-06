Tor di Quinto, 203 candeline per l’Arma dei Carabinieri

Oggi, 5 giugno, ricorre il 203° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Tullio Del Sette renderà omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma.

Nel pomeriggio, all’interno della Caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto, avrà luogo una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Marco Minniti, del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano e del Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 18 con lo schieramento di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma, prevede la rassegna dei Reparti da parte del Capo dello Stato, la consegna della Medaglia d’Oro al “Valore Civile” alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, delle “Ricompense” ai Carabinieri maggiormente distintisi nelle attività di servizio e del “Premio Annuale“ a sei Comandanti di Stazione e l’intervento del Ministro Pinotti.

La Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” attribuita al maresciallo capo Silvio Mirarchi, ucciso in servizio a Marsala (TP) il 31 maggio 2016, sarà consegnata alla vedova Antonella Pizzo.

Dopo il deflusso dei Reparti, seguirà lo Storico Carosello Equestre, eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la gloriosa “Carica di Pastrengo” del 1848.

La manifestazione potrà essere seguita sul canale ufficiale Youtube dell’Arma dei Carabinieri

La viabilità

Per motivi di sicurezza, dall’una di questa mattina e fino a cessate esigenze, in viale Tor di Quinto è in vigore il divieto di fermata, eccetto autorizzati, nelle aree di parcheggio comprese tra via del Baiardo e il civico 112 e, sul lato opposto della carreggiata, tra il civico 65/a e il civico 111 mentre sul viale dei Carabinieri a Cavallo lo stesso divieto varrà su ambo i lati della carreggiata.