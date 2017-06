Vigna Clara, giochi proibiti in via della Maratona

“Giochi proibiti” non è solo il titolo del famoso brano di Narciso Yepes, colonna sonora dell’omonimo film di René Clément, ma è anche il tema di fondo ogniqualvolta si parli del Parco Atleti Azzurri d’Italia in via della Maratona, a Vigna Clara.

Perchè a distanza di un anno dal nostro ultimo articolo, prima del quale potremmo contarne un’altra dozzina negli ultimi cinque-sei anni, non un filo d’erba è cambiato. Tutto è rimasto immobile, giochi scassati compresi.

E’ un problema che si trascina da anni. Unica area giochi della zona, polverosa l’estate e fangosa l’inverno, il piccolo parco è in una situazione di degrado da renderlo del tutto insicuro. Escludendo l’area dove si trovano le giostre gestite da un privato, il resto del parco assomiglia più a un campo di sopravvivenza.

Una lettrice ci ha scritto: “Portavo spesso la mia nipotina in quel parco ma ora ho smesso, è impraticabile“. Impossibile darle torto e come lei la pensano mamme e nonne che vivono in zona e delle quali abbiamo raccolto le segnalazioni.

L’area “verde” (per usare un eufemismo)

L’erba viene lasciata crescere liberamente e abbraccia, quasi nascondendole, le panchine. Quando viene tagliata poi buona parte dei residui restano sul terreno e quindi l’area appare come un campo essiccato e abbandonato.

Per non parlare dei sentieri sdrucciolevoli, su cui i bambini non solo camminano, ma spesso giocano seduti tra i sassi e la polvere, che con un po’ di pioggia diventa fanghiglia.

E l’acqua? Un giardinetto dovrebbe essere fornito di una fontanella e infatti il nasone c’è, ma da molto tempo ha smesso di svolgere la sua funzione.

Mamme e nonne arrivano già munite portandosi dietro le bottigliette d’acqua perché la speranza di vederla uscire dalla fontanella si è essiccata anch’essa.

1 su 4

Verde a parte, parliamo dei giochi

Passiamo ai giochi, unica attrattiva per i bambini. Sì, ci sono. Peccato che lo stato in cui si trovano fa cadere le braccia.

Partiamo dal grande castello di plastica comparso nel 2010 che non solo è un attentato alla logica (come si può insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente inserendo fra gli alberi di un parco un’enorme struttura di plastica?) ma già a prima vista risulta pericoloso.

Le scalette sono arrugginite, pezzi di plastica taglienti e bulloni mancanti sostituiti con tiranti per tapparelle casalinghe (sì, proprio quelli) annodati alla meglio. Questa è manutenzione?

Inoltre, il “castello delle non-meraviglie”, poggia su un tappeto anti-trauma, peccato che sia completamente rovinato: la gomma si è seccata a tal punto da attutire le cadute quanto lo farebbe una colata di cemento.

Se il castello non è dei migliori, almeno ci sono le altalene. O per lo meno, ci sono quelle che possono essere ancora utilizzate, dato che anche queste cadono letteralmente a pezzi.

E poi ci sono i dondoli, utilizzati più dai genitori che dai bambini dato che anche le panchine si reggono per miracolo. Il legno marcio e scricchiolante non invita certo a una seduta comoda.

l'area giochi 1 su 7

L’allegra fattoria

Un ulteriore aspetto negativo: il parco garantisce la possibilità di interagire con una non troppo allegra fattoria.

Alcune oche girano infatti liberamente fra i giochi in barba al Regolamento di Polizia Urbana che vieta “...nell’interno dell’abitato, senza speciale permesso dell’Autorità comunale, …. di lasciar vagare galline, oche, anitre ed altri animali da cortile. È vietato inoltre nell’interno dell’abitato l’allevamento o la tenuta di detti animali ancorché chiusi o recintati in appositi pollai o gabbie o conigliere...”

A parte il rischio per i più piccini di ricevere una beccata, è la componente igienica a destare preoccupazione: escrementi e assenza di vaccinazioni, che potrebbero comportare conseguenze spiacevoli.

E in tema di animali, nonostante la presenza a pochi metri di ben due aree cani, nel parco è facile incontrare cani lasciati liberi di scorazzare ma anche, purtroppo, di fare i loro bisogni.

l'allegra fattoria 1 su 4

E oltre alle deiezioni, bottiglie e rifiuti di vario genere e tronchi caduti e abbandonati (gli stessi che fotografammo un anno fa) chiudono il cerchio del degrado.

E infine, tornando da dove siamo partiti, alle giostre private, c’è da dire che il chiostro non dovrebbe essere utilizzato come area fumatori da chi le gestisce.

Per non parlare del fatto che il parco viene usato anche come parcheggio privato. Non ci credete? Guardate la foto.

Francesca Romana Papi