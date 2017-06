C’è un nuovo assessore in XV Municipio

Nel Municipio XV la poltrona di assessore ai Lavori Pubblici era vacante da fine febbraio, da quando Claudio Bollini aveva dato le dimissioni dall’incarico a seguito della comunicazione del Segretariato Generale del Campidoglio in merito alla mancata applicazione delle quote rosa nella Giunta municipale.

Fu lui stesso a motivare così le sue dimissioni: “Comprendo la necessità di dare piena soddisfazione ai nuovi equilibri e comprendo che l’esecutivo tecnico, nel quadro del quale abbiamo avviato la nostra esaltante avventura, avrebbe prima o poi lasciato il campo ad un esecutivo che deve necessariamente trovare una ancor più fine sintonia con la parità di genere cosi come ricordato dalla nota del Segretariato Generale. E’ nella natura delle cose“.

Parità di genere che poi sembra essere giunta al capolinea stante la proposta di revisione dello Statuto capitolino presentata dalla maggioranza 5S in Campidoglio e oggetto di dibattito di questi giorni ma, finchè c’è l’obbligo, va rispettata.

E così, dopo un lungo cherchez la femme da parte di Stefano Simonelli, la scelta è stata fatta: sarà l’architetto Paola Loglisci il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, alle Periferie, alla Mobilità e ai Trasporti del XV.

43 anni, laureatasi a 25 in architettura al Politecnico di Bari, ha maturato una grande esperienza nel campo della pianificazione urbanistica e della progettazione urbana, tradizionale e innovativa, sia in ambito locale che nazionale e internazionale.

Come si apprende dal suo curriculum, da libero professionista si è occupata di svariati temi quali programmazione economica, sviluppo territoriale e dei sistemi produttivi, processi decisionali, governance pubblica, progettazione integrata e housing sociale svolgendo attività di consulente e docente per Amministrazioni locali e imprese private.

Ha inoltre curato la progettazione di strumenti urbanistici generali presso diverse Pubbliche Amministrazioni della provincia di Siena, in Puglia e in Sardegna. In due occasioni, ha partecipato a programmi internazionali promossi dalla Regione Toscana per la progettazione urbana dell’amministrazione comunale di L’Havana a Cuba.

Al neo assessore gli auguri di buon lavoro dalla redazione di VignaClaraBlog.it