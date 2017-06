Fra fiori e piante coltivava anche marijuana: in manette un 59enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un romano di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, vivaista di professione, aveva dato libero sfogo al suo “pollice verde” anche nel giardino dell’abitazione in cui è domiciliato, ubicata in zona Massimina, in cui i Carabinieri hanno scoperto 14 piante di marijuana durante la perquisizione scattata a seguito del ritrovamento di alcune dosi di cannabis nelle sue tasche durante un controllo.

La droga è stata interamente sequestrata mentre il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.