Tragedia sulla Tangenziale, centauro muore dopo uno scontro

Un corpo sotto una coperta termica, pattuglie della Polizia di Stato, agenti della Polizia Locale che effettuano rilevamenti, sguardi attoniti di chi passa con l’auto ed è costretto a rallentare.

Così si presentava via del Foro Italico nella sera di venerdì 2 giugno dove, poco prima delle 21, fra l’uscita Tor di Quinto e quella della Salaria, un uomo è morto alla guida del suo scooter.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Quel che è noto è che l’uomo, all’altezza della Moschea, si è scontrato con un’auto e che a seguito dell’impatto il suo corpo è volato per una decina di metri schiantandosi poi al suolo. E’ morto sul colpo. Una tragedia che va ad allungare la lista dei tanti, dei troppi morti su strada.