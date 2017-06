Crolla un albero sulla Cassia Antica, centauro in codice rosso

Grave incidente in via Cassia Antica intorno alle 19 di oggi, venerdì 2 giugno. Un albero si è improvvisamente abbattuto sulla strada all’altezza dell’incrocio con via Pareto invadendo completamente la carreggiata.

Sfortunatamente proprio in quel momento stava passando un uomo di circa 60 anni a bordo del suo scooter. Proveniva da via Cortina d’Ampezzo in direzione piazza Giochi Delfici e l’improvvisa caduta dell’albero lo ha disorientato facendogli perdere l’equilibrio e rovinando a terra. Subito soccorso, è stato ricoverato al pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale che hanno deviato il traffico in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti poco dopo, che hanno provveduto a segare e rimuovere l’albero.