Tor di Quinto, lunedì il 203° compleanno dell’Arma dei Carabinieri

Lunedì 5 giugno, nella Caserma “Salvo D’Acquisto” in viale Tor di Quinto, l’Arma dei Carabinieri celebrerà il 203° Annuale di Fondazione con una manifestazione alla quale saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Ministro dell’Interno Marco Minniti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Claudio Graziano e il Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette.

Tra gli elementi di novità della cerimonia di quest’anno ci sarà lo schieramento dei Reparti dei Carabinieri Forestali, nonché dei Reparti elitari di recente costituzione quali lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e il 14° Battaglione Carabinieri Calabria.

Per motivi di sicurezza, dall’una del mattino e fino a cessate esigenze, in viale Tor di Quinto scatterà il divieto di fermata, eccetto autorizzati, nelle aree di parcheggio comprese tra via del Baiardo e il civico 112 e, sul lato opposto della carreggiata, tra il civico 65/a e il civico 111 mentre sul viale dei Carabinieri a Cavallo lo stesso divieto varrà su ambo i lati della carreggiata.