Il Comune di Cagliari vende casa al Fleming

AAA Vendesi appartamento di 190 metri quadri composti da sette stanze, tre bagni, cucina, cantina e balconi posto al quinto piano di via Achille Loria 15, al Fleming.

Un avviso come tanti, nulla di trascendentale se non fosse per un particolare. Il venditore è il Comune di Cagliari che ha messo all’asta questo prestigioso appartamento di sua proprietà che inizialmente era stato lasciato in eredità ad una casa di riposo e poi acquisito a patrimonio dall’amministrazione locale.

Lo stabile, dice la scheda pubblicata sul sito del Comune, si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione, con caratteristiche civili e buone rifiniture mentre lo stato d’uso dell’appartamento è mediocre ed ha necessità di manutenzione generale.

Sempre sul sito sono stati pubblicati tutti i documenti catastali, le piantine e le modalità per visitare l’immobile.

Le offerte devono pervenire entro venerdì 1 settembre e l’apertura delle buste si terrà il 7 settembre nella sede del Comune.

L’appartamento sarà aggiudicato a chi offrirà l’importo più elevato. Già, non l’avevamo detto, il prezzo a base d’asta è di 750mila euro. Gli interessati, per saperne di più, possono cliccare qui.