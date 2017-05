Vigna Clara, ancora lavori in corso in via Mengotti

Nel pomeriggio di ieri hanno preso il via i lavori in via Mengotti, incrocio Via Stringher, per porre rimedio alla rottura di una conduttura idrica verificatasi lo scorso venerdì 26 maggio che ha causato l’apertura di una voragine con conseguente chiusura parziale delle strade coinvolte.

Da quanto si apprende, il danno è stato individuato all’altezza del civico 1 di via Mengotti, unica palazzina alla quale è stata interrotta la fornitura idrica.

“La perdita di acqua – spiega il presidente del XV Stefano Simonelli – si è incanalata nel sottosuolo anche attraverso canalette di alloggiamento di sottoservizi, andando poi ad ammalorare l’area dove si è formata la voragine“.

Questa mattina interverranno altri tecnici per verificare eventuali danni, ad oggi non evidenti, su altri alloggiamenti di sottoservizi presenti sotto il manto stradale collassato.

“Terminata questa verifica inizieranno i lavori di ripristino della strada e appena avremo contezza della data di fine lavori – conclude Simonelli – sarà nostra cura comunicarla“.