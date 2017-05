Prima Porta, si rompe una fogna: chiusa via Prinotti

Un danno sulla condotta fognaria di via Giuseppe Prinotti, la strada che collega via di Valle Muricana con via della Giustiniana, ne causerà la chiusura da oggi pomeriggio.

Già ieri sono intervenuti tecnici di un’impresa e agenti della Polizia Locale di Roma per appurare l’entità del danno e transennare la piccola voragine apertasi sul manto stradale.

I lavori prenderanno il via dal pomeriggio odierno e per consentirli via Prinotti sarà chiusa al traffico da ambedue gli accessi. Il divieto non si applica però ai residenti. Contestualmente in via Pietro Lusetti sarà invertito il senso di marcia.

Per garantire un corretto svolgimento dei lavori e il rispetto di queste modifiche provvisorie alla viabilità sarà presente la Polizia Locale.

Durata dei lavori? “A questo momento non è ancora possibile fare una stima” fa sapere il Presidente del XV Stefano Simonelli.