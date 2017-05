Cala il sipario sui marciapiedi fai-da-te a Ponte Milvio

Con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che conferma la precedente del Tar Lazio, si chiude definitivamente la lunga vicenda durata oltre sei anni.

In via Flaminia, a pochi passi da Ponte Milvio, due dehors devono essere rimossi e gli ampliamenti dei marciapiedi su cui insistono devono essere smantellati.

La vicenda

Si tratta di un caso che anni fa ha occupato per diverso tempo le pagine dei quotidiani romani in quanto, a seguito di una direttiva emessa a marzo 2011 dall’allora Presidente del XV Municipio Gianni Giacomini, in via Flaminia, a Ponte Milvio, videro per la prima volta la luce quelli che vennero soprannominati “marciapiedi fai-da-te”.

La direttiva prevedeva che gli allargamenti dei marciapiedi da parte degli operatori commerciali potevano essere effettuati “su basi cementizie”, fatto invece non contemplato dall’analoga delibera emessa qualche tempo prima dal Campidoglio, e della quale la seconda era figlia, che parlava invece di “pedane mobili”.

Inoltre, la delibera madre diceva che tali pedane potevano essere installate solo in aree pedonalizzate o soggette a limitazioni del traffico mentre via Flaminia, allora come oggi, non è né area pedonale né a traffico limitato.

Anche il VII Dipartimento del Comune, l’Ufficio Tecnico Municipale e la Polizia Locale di Roma Prima dell’emissione della “direttiva Giacomini” espressero perplessità dovute al fatto che eventuali opere cementizie non removibili avrebbero sottratto posti auto ai residenti e deviato i percorsi di raccolta delle acque piovane.

Ma, nonostante ciò, a Marzo 2011 venne emessa tale direttiva e a cavallo fra il 2011 e il 2012 in via Flaminia, con una concessione di durata triennale e scadenza 31 dicembre 2014, due marciapiedi vengono allargati, naturalmente a spese dei due locali di somministrazione.

Tre anni dopo…

Nel 2013 cambia l’amministrazione municipale, Daniele Torquati (PD) vince le elezioni e succede a Giacomini nell’incarico di Presidente del XV. E col cambio di giunta c’è anche un cambio di visione.

Arriviamo così ad aprile 2014 e Torquati, con l’ok del Consiglio municipale, revoca la “direttiva Giacomini” sicché, a novembre, ai titolari dei due esercizi il Municipio comunica di non voler procedere al rinnovo della concessione in scadenza al 31 dicembre successivo e dà formale disdetta della stessa.

Dal TAR al Consiglio di Stato

Ma i titolari, o meglio, le due società a cui fanno capo le due attività commerciali, fanno ricorso al TAR che però ritiene sufficientemente motivato il provvedimento impugnato e quindi respinge i due ricorsi giudicando “infondati i motivi di censura sollevati, imperniati sull’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto di presupposti, motivazione insufficiente e violazione dei principi di affidamento del terzo“.

Le due società, Asanisimasa srl per via Flaminia 450 e Shasy Srl per via Flaminia 475, si rivolgono quindi al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento della sentenza del TAR in quanto, secondo i loro legali, non corretta.

Ma anche al secondo e ultimo grado di giudizio della giustizia amministrativa la loro tesi viene respinta.

La sentenza per la prima e la sentenza per la seconda dicono infatti la stessa cosa: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge“.

Cala il sipario

Cala così il sipario. Ora i dehors dovranno essere smontati – presso il locale di via Flaminia 475 le operazioni sono in corso da ieri mentre in quello del 450 hanno preso il via oggi – e i marciapiedi dovranno tornare alle loro originarie dimensioni.