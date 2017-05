Vigna Clara, martedi pomeriggio i lavori in via Mengotti

Prenderanno il via nel pomeriggio di martedì 30 maggio i lavori all’incrocio fra via Mengotti e via Stringher, dove lo scorso venerdì 26 pomeriggio si è aperta una voragine per la rottura di una conduttura idrica.

Una voragine che ha causato la chiusura delle strade creando non poco disagio ai residenti e ai genitori che accompagnano i piccoli alunni alla scuola locale.

In particolare è stata chiusa al traffico via Mengotti dal tratto che inizia da via Cassia fino all’incrocio con via Stringher. Dal divieto sono esclusi i residenti.

Anche via Stringher, a partire da via Bodio è stata chiusa fino all’incrocio con via Mengotti mentre in via Giovanni Arrivabene è stato invertito in senso di marcia. Ciò significa che da via Bodio è momentaneamente consentito il percorso in salita fino al termine di via Arrivabene dove però è stato istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Ronciglione.

Nel pomeriggio di oggi, Acea ha ultimato la verifica della criticità ed è stata individuata l’origine del danno e quindi da domani, verso le 16, inizieranno i lavori per il ripristino della rete idrica e successivamente quelli per ripristinare la pavimentazione del tratto di strada crollato.

“Fino alle 16.30 – fa sapere Stefano Simonelli, presidente del XV – sarà garantita la fornitura idrica in modo che si possano svolgere regolarmente le attività scolastiche nella scuola Mengotti. Dall’inizio dei lavori verrà poi interrotta la fornitura idrica per qualche ora. Anche domattina, così come già accaduto oggi, sarà garantita la presenza di pattuglie della Polizia Locale per garantire l’entrata a scuola in sicurezza“.