“Vuoto- Statico-Estetico”, mostra di Antonio Quaranta al Museo Crocetti

Prende il via martedì 30 maggio, nei locali della Fondazione Museo “Venanzo Crocetti” in via Cassia 492, una mostra personale dello scultore Antonio Quaranta dal tema “Vuoto-Statico-Estetico”.

Le opere recenti dell’artista, già docente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, sono strutture leggere ed essenziali, bronzi e ferri dalle tonalità colorate che sfidano la statica e lo spazio; strutture di pochi elementi che diventano essi stessi forme d’arte.

La mostra dura fino al 14 giugno ed è visitabile con ingresso libero dal lunedì al venerdì in orario 11-13 e 15-19. Il sabato invece dalle 11 alle 19 mentre la domenica il Museo è chiuso.