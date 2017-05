Ponte Milvio by night nel mirino dei Carabinieri

Nel corso della notte fra sabato 27 e domenica 28 maggio una vasta operazione dei Carabinieri effettuata nella zona di Ponte Milvio ha avuto come risultato 15 persone denunciate e 25 locali controllati, 11 dei quali sono stati multati a vario titolo per un importo complessivo di 32mila euro.

L’operazione è stata condotta da i Carabinieri della Compagnia Trionfale e di quella di Ponte Milvio, supportati da Carabinieri del Nas, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile di Ponte Galeria, e con la partecipazione di personale dell’Arpa Lazio e della Siae.

Garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare di ogni eventuale forma di illegalità o di degrado gli obiettivi dell’operazione.

25 gli esercizi commerciali controllati, 11 dei quali multati per complessivi 32.000 euro. In particolare, in un noto ristorante, i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno constatato che 10 dei 20 lavoratori impiegati non risultavano dalla documentazione obbligatoria.

In altri 4 tra ristoranti e bar i Carabinieri del Nas hanno riscontrato numerose carenze in materia di igiene e, in un caso, il mancato possesso della documentazione attestante le informazioni sulla catena alimentare di 26 Kg di ravioli e prodotti contenenti carne, alimenti che sono stati sequestrati.

Per i titolari di due pub e un ristorante-pizzeria sono scattate le sanzioni previste per la violazione del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, per aver posizionato tavoli e sedie al di fuori dello spazio autorizzato dall’atto della concessione.

All’operazione hanno partecipato anche funzionari della Siae che hanno sanzionato i titolari e i responsabili legali di 2 ristoranti e di un bar per aver omesso il pagamento del compenso previsto nonostante diffondessero musica con altoparlanti.

I rumori, hanno constatato i tecnici dell’Arpa, era fuori norma e così sono stati sanzionati 7 locali tra bar, pub e tabaccherie. Nei confronti dei rispettivi responsabili sono scattate le denunce a piede libero per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza 4 persone, tutti romani di età compresa tra i 23 e i 41 anni. Altri due giovani di 17 e 21 anni sono stati sorpresi in possesso di decine di dosi di hashish e marijuana e denunciati.