Oggi all’Olimpico l’ultima partita di Totti con la Roma

Dopo una maratona lunga 25 anni e impreziosita da 307 gol, Francesco Totti, a 40 anni 8 mesi e 11 giorni, con il match odierno Roma-Genoa prende congedo dalla maglia giallorossa.

Previsti sugli spalti dell’Olimpico 65mila spettatori mentre saranno circa mille gli agenti delle forze dell’ordine impegnati a tutela dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo la partita.

Per consentire agli spettatori di prendere posto con calma e agli agenti di eseguire controlli i cancelli verranno aperti alle 15.30 mentre il match avrà inizio alle 18.

Al termine della gara – fa sapere la Questura con un comunicato, sarà “rigorosamente vietato l’accesso all’impianto sportivo per nessuna ragione, salvo per coloro che ne abbiano titolo “.

Un incontro che riveste carattere di eccezionalità e che va oltre il risultato perchè segna l’addio ai colori giallorossi di Totti.

“E’ la fine di un capitolo della vita di Francesco e l’inizio di una nuova era” scrive il presidente Jim Pallotta sul sito dei giallorossi dichiarandosi convinto che oggi “verrà versata più di una lacrima, sia in campo sia sugli spalti, ma sarà la festa di quella che è un’icona, una leggenda nella storia dello sport. Godetevi questo momento. Cantate, gioite, piangete e ricordate. È un momento unico per voi. Non ci sarà mai un altro Totti” conclude Pallotta.

Il tutto esaurito è un evento anche dal punto di vista della viabilità. Attorno all’impianto del Foro Italico è già scattato l’ormai consueto piano di viabilità, con divieti di sosta e fermata, ma anche parcheggi dedicati.

Dalle 15 su Ponte Duca D’Aosta scatta inoltre il divieto di transito mentre in viale Tor di Quinto sarà in vigore il divieto di fermata sulle aree di parcheggio fra il civico 113 e il 63.

Come sempre, il consiglio dell’Agenzia per la Mobilità è quello di evitare l’auto e raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico. L’area è servita dal tram 2, in partenza da piazzale Flaminio (stazione della metro A), e da quattordici linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911, in arrivo da ogni parte della città.