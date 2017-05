XV Municipio, si dimette dall’incarico il presidente della Commissione Bilancio

Con una sofferta lettera aperta resa pubblica su facebook, Ignazio Squillante, consigliere M5S del XV e presidente della Commissione Bilancio, ha rinunciato a questo incarico.

La decisione, a quanto si legge, è dovuta a una non troppo velata delusione su come il Campidoglio sta gestendo la vicenda del crollo della palazzina di via della Farnesina 5 a causa del quale il consigliere e la sorella hanno perso le loro abitazioni assieme ad altre otto famiglie.

La lettera, che riportiamo integralmente essendo di pubblico dominio, è stata inviata ad Andrea Mazzillo, Assessore Capitolino al Bilancio e Patrimonio, e a Stefano Simonelli, Presidente del Municipio XV.

“E’ una decisione molto sofferta a cui sono arrivato dopo un periodo di travaglio interiore”, scrive Ignazio Squillante nel pubblicarla.

“Sono passati 8 mesi da quell’orrendo 24 settembre 2016, quando la casa in cui abitavo con la mia famiglia, nel palazzo che condividevo con mia sorella e altre otto famiglie si è sbriciolato in parte, rendendo necessaria la successiva demolizione totale.

Da subito è stato chiaro che le cause del crollo, con ogni probabilità, non erano riconducibili a negligenze dei proprietari, cosa che si sta rendendo ancora più chiaro ed evidente ora che si stanno completando le indagini geologiche sotto le fondamenta. Per noi è stato un colpo durissimo, non solo economico ma anche psicologico.

Abbiamo confidato in un aiuto delle Istituzioni Capitoline, le quali hanno preso una strada a dir poco rigorosa.

Visto che si tratta di cosa privata, ci hanno detto, i privati (noi condomini) dovranno occuparsene, compresa la copertura delle spese di demolizione e smaltimento macerie, ingentissime. Si rifaranno poi, eventualmente, sui responsabili.

Poco importa se la ricerca dei responsabili sia complicatissima e se, una volta (speriamo) trovati, occorra una causa di anni e anni, perché sappiamo tutti i tempi e i modi della giustizia in Italia quali sono.

Va bene, non ci è piaciuta come linea, ma l’abbiamo accettata.

Dalle persone con cui ho condiviso – e condivido – il sogno di migliorare la politica in Italia, mi sarei aspettato qualcosina in più. Ma non voglio giudicarli. Posso capire la loro prudenza. Non è il massimo del coraggio ma posso comprenderlo.

E’ stato anche votato un documento del Consiglio Comunale (OdG 40 del 17/11/16), all’unanimità, in cui sono stati elencati molti impegni del Comune, dal credito agevolato alle indagini geognostiche, dalla copertura parziale delle spese di Demolizione e Smaltimento macerie all’assistenza alloggiativa.

Al momento, dopo 6 mesi dal suo voto, tale documento è ancora disatteso. E’ stato costituito un Tavolo di Concertazione tra Comune e cittadini per implementarlo ma per ora non si è prodotto quasi nulla.

So che state lavorando ancora nella ricerca delle soluzioni, ma ormai il tempo trascorso è talmente tanto che il timore che i risultati, se arriveranno, saranno pochi, sta diventando sempre più forte.

E allora questo è il mio appello, quanto meno per avere in tempi rapidi degli aiuti che, pur gratuiti per le casse pubbliche, ci potrebbero supportare notevolmente ad affrontare – sempre da soli – le difficoltà a venire e sperando che anche le altre azioni richieste dal OdG 40/2016, saranno col tempo il più possibile coperte.

Chiedo quindi una risposta rapida almeno su questi 2 punti (ripeto, senza impatti sulle casse del Comune):

1 Garanzia Comunale sull’accensione dei mutui bancari per la ricostruzione. Senza di essa, visto che è quasi impossibile ottenere un mutuo su un immobile da ricostruire, alcuni condomini sarebbero costretti a svendere il loro diritto a ricostruire, aggiungendo al danno, un’ enorme beffa.

2 Agevolazione sul pagamento degli oneri concessori. I quali comporterebbero comunque una nuova entrata per il Comune, che senza crollo non ci sarebbe stata, ma ad un tasso ridotto.

A rafforzamento di questo Appello, annuncio le mie dimissioni da Presidente della Commissione Bilancio del Municipio Roma XV, continuando in ogni caso ad esercitare tutte le attività di Consigliere e a dare il mio pieno appoggio al Gruppo M5S del Municipio.

Sarò nuovamente disponibile a riprendere la carica, se mi verrà proposto, una volta che si avrà una risposta positiva, formale e definitiva, ai due punti di cui sopra.

Conoscendovi, Stefano e Andrea, e sapendo quanto vi state già impegnando su questo tema, so che prenderete questo mio appello come una sfida a fare ancora meglio, per tradurre in fatti quelle buone intenzioni che ci hanno spinto, insieme, a presentarci al voto dei cittadini per cambiare, in meglio, la realtà di questa città meravigliosa.”