Labaro, l’IC Castelseprio premiato da Acea

Oltre 5mila studenti e 500 professori di scuole della Capitale coinvolti in progetti sui temi del ciclo dell’acqua, della filiera dell’energia, della valorizzazione e riciclo dei rifiuti, per imparare a dare importanza all’ambiente.

E fra questi i ragazzi e i docenti della classe 3B del plesso di via Brembio dell’Istituto comprensivo ‘Largo Castelseprio’ di Labaro.

Il programma di Acea, giunto alla 15esima edizione che dal 2002 a oggi ha visto la partecipazione di più di 35mila studenti e oltre 5mila insegnanti, mira ad incoraggiare l’adozione di stili di vita e di consumo sostenibili tra le giovani generazioni e si concretizza attraverso temi che vengono sviluppati con modalità interattive che stimolano la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi e propongono azioni concrete attuabili quotidianamente.

Novità del progetto, patrocinato dall’Istituto superiore di Sanità e dall’Assessorato capitolino alla Scuola e promosso dall’omonima commissione capitolina, è stata la nuova campagna di ascolto ‘La scuola si apre al territorio’ che ha permesso a tutte le classi partecipanti di stimolare la propria creatività sostenibile proponendo iniziative di inclusione sociale e piccoli interventi di riqualificazione da realizzare all’interno degli spazi di pertinenza della propria scuola.

“L’attenzione per l’ambiente oggi è determinante – ha dichiarato il presidente di Acea, Luca Lanzalone intervenendo alla premiazione insieme con il campione europeo di basket Carlton Myers e alla Presidente della Commissione Teresa Maria Zotta – e questa iniziativa, che serve ad avvicinare i più piccoli a questa tematica, lascerà qualcosa nei bambini che dovranno prendersi cura dell’ambiente”.

Dodici gli istituti romani che si sono aggiudicati un premio in denaro fino a 5mila euro che Acea ha messo a disposizione per la realizzazione dei progetti e fra questi, appunto, gli allievi della classe 3B del plesso di via Brembio dell’Istituto comprensivo ‘Largo Castelseprio’ di Labaro per il progetto ‘Un ciclo dell’acqua anche per te’.