Via di Grottarossa ancora all’asciutto

Ieri sera s’era detto che l’Acea avrebbe lavorato tutta la notte. In realtà, forzando i tempi, le due squadre hanno concluso i lavori intono all’una di questa notte consentendo di riaprire via di Grottarossa e di far tornare l’acqua nelle case. O almeno così si sperava.

La sorpresa arriva invece alle prime luci del mattino. Al primo tentativo di farsi un caffè e una doccia, in tanti sono rimasti a bocca asciutta e con l’asciugamano al collo. L’acqua non era ancora tornata, hai voglia a girare e rigirare la manopola del rubinetto.

Il fatto è che, subito dopo aver terminato i lavori e riaperto il flusso idrico, l’Acea si è accorta di altri problemi non individuati nel primo intervento.

Di conseguenza, come informa il presidente del XV Stefano Simonelli in un post su facebook dai toni alquanto irritiati con Acea, “si è dovuta interrompere nuovamente l’erogazione dell’acqua creando ulteriore disagio a diversi cittadini. L’Acea ora sta lavorando e ci ha informati che tali nuovi lavori non avranno alcun impatto sulla viabilità”.